الكاف يمنح مالي مهلة حتي 12 نوفمبر للعب خارج المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أرسل الإتحاد المالي لكرة القدم خطاباً إلي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يطلب فيه نقل مباراته أمام منتخب أوغندا في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 من المغرب إلي غينيا يوم 14 نوفمبر الجاري

وكان من المقرر أن تقام المباراة في مدينة مراكش المغربية يوم 14 نوفمبر الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة ضمن لقاءات الجولة السادسة في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم

ورداً علي طلب الإتحاد المالي لكرة القدم ، أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خطاباً بالآتي

لقد أحطنا علماً بإبلاغنا بنيتك في الإنتقال إلى ملعب لاسانا كونتي في مدينة نونجو في غينيا ، مباراة مالي وأوغندا في 14 نوفمبر 2021 ، حيث مباراة الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2021 .

الكاف أكد في خطابه أنه لا يوجد إعتراض على نقل هذه المباراة ، ومع ذلك ، يرجى إرسال خطاب ضمان إلينا بحلول 12 نوفمبر 2021 عبر المراسلات الرسمية من السلطات المختصة في البلد المضيف ملتزمًا بإستقبال جميع المشاركين في المباراة جميعًا ومنحهم التصاريح اللازمة لدخول الإقليم ولضمان السلامة والإجراءات الصحية اللازمة خلال المباراة المذكورة .