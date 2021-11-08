الزمالك: نتيجة القمة مثل 10-1 أو 1-0 في النهاية بـ3 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن نتيجة مباراة القمة الأخيرة مثل 10-1 أو 1-0 في النهاية مباراة بثلاث نقاط.

وكان الزمالك تلقى خسارة ثقيلة على يد الأهلي بنتيجة (5-3) في لقاء أقيم مساء الجمعة الماضي ضمن حسابات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف السيد في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"مباراة القمة (اتسرقنا)، ولم نقدر في اللحاق بالمباراة".

وتابع :"لاعبو الزمالك لم يعودوا لحالتهم عقب الهدف الأول، واللاعبون لم يستوعبوا النتيجة بعد أحداث الشوط الأول".

وواصل :"في الشوط الثاني تمكنا من التسجيل إلا أن الأهلي رد بهدف رابع وخامس".

وعن موقف مجلس الإدارة مع المدرب باتريس كارتيرون، أوضح :"لم نتحدث مع كارتيرون عن هذه المباراة، ولا نناقش نتيجة كل مباراة".

وأكمل :"بالنسبة لما يتردد عن تغيير في الجهاز الفني أو القيام بإضافات في الجهاز، ما يتردد غير صحيح، الإدارة تتخذ قراراتها بهدوء".

وتحدث السيد في نهاية تصريحاته حول موقف المجلس :"مهمتنا في إدارة النادي ستنتهي يوم 23 الشهر الجاري، لم نتلق أي اخطارات رسمية من وزارة الشباب والرياضة حول عودة المجلس السابق".