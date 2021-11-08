الأهلي: فوزنا على الزمالك ليس بالغريب.. سبق وأن حققنا انتصارات كبيرة من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن فوز فريقه في القمة المصرية على الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة ليس بالنتيجة الغربية على الفريقين.

وأشار شلبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن فريقه سبق وأن حقق نتيجة كبيرة من قبل أمام الزمالك أيضًا.

وقال شلبي: "كل القرارات التي تتخذها إدارة الأهلي يتم دراستها بعناية كبيرة، نعمل دائمًا على العمل من أجل مصلحة الفريق، دائمًا ما نتخذ قرارات تاريخية هدفها مصلحة القلعة الحمراء".

وأكمل: "طالما أن هناك عقاب، فيجب أن يكون هناك ثواب عندما يكون هناك شيئًا جيدًا، عندما لم يحقق الفريق أهدافه كان هناك عقوبة، لكن عندما سار على الطريق الصحيح فيجب أن تكون هناك مكافئة".

وأضاف: "قرار إلغاء العقوبات التي تم توقيعها على لاعبي الأهلي كان لها أثر إيجابي كبير ليس فقط من جانب اللاعبين، ولكن أيضًا على صعيد كافة الأجهزة والجماهير كذلك".

واختتم: "الفوز على الزمالك بخماسية نتيجة كبيرة ولكنها ليست بغريبة، فسبق وأن فزنا من قبل على نفس الفريق بنتيجة كبيرة وهناك فرق أخرى تلقت هزائم كبيرة هذا الموسم من الأهلي".