الأهلي: كاف اقترح علينا موعدًا للسوبر الأفريقي.. ولا موعد نهائي لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لم تتلق أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الموعد النهائي لإقامة كأس العالم للأندية.

وأشار شلبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الاتحاد الأفريقي "كاف" خاطب الأهلي بمواعيد مقترحة لكأس السوبر القاري.

وقال شلبي: "لم نتلق أي خطابات بالموعد النهائي لكأس العالم للأندية، ولكن تلقينا خطابًا لإرسال وفد رسمي لزيارة ملاعب التدريب ومقر الإقامة المقترح للفريق".

واختتم: "وصلنا خطاب من الاتحاد الأفريقي بالموعد المقترح لكأس السوبر الأفريقي وقمنا بالرد عليه، وننتظر الرد النهائي لتحديد موعد اللقاء".