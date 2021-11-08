التعادل الإيجابي يسيطر على ديربي ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة ميلان وإنتر ميلان في ديربي ميلانو، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وافتتح كالهان تشالهان أوغلو أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان، بهدف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وتمكن ميلان من التعادل في الدقيقة 17، عن طريق ستيفان دي مدافع فريق إنتر ميلان بالخطأ في مرماه.

وشهد اللقاء إهدار لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان لركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد إنتر ميلان 25 نقطة في المركز الثالث.