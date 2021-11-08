الحكام: لم نر من ألقى بالكرة لحظة تسديد ركلة جزاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن الحكام لم يروا من ألقى بالكرة لحظة تسديد ركلة جزاء الأهلي خلال لقاء القمة أمام نادي الزمالك.

وفاز الأهلي بمباراة القمة على غريمه الزمالك بنتيجة (5-3) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفوجىء متابعو مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز، بإلقاء إحدى الكرات لتعطيل اللعب، أثناء تنفيذ التونسي علي معلول ركلة الجزاء التي سجل عن طريقها الأهلي هدفه الخامس.

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "لم نر من ألقى بالكرة داخل الملعب، وكان من الممكن أن يكون أحد حاملي الكرات، والكرة لم تتدخل في اللعب".

وأضاف: "محمد عادل كان هادئ جدا ومركز هو وطاقم التحكيم، وكان هدفه النجاح في المباراة، وتعامل بشكل جيد، وتعامل مع بعض المواقف في فترات المباراة بهدوء وشكل رائع ولم يتهاون في شكل القانون، ونفذه بشكل رائع وتعامل مع اللاعبين بشكل رائع".

وأتم تصريحاته: "أشكر الأهلي والزمالك بعدم مطالبتهم بحكام أجانب، وأعتقد أن فترة الحكم الأجنبي انتهت".