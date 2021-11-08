جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 7 أكتوبر «الجولة 12»

زلاتان إبراهيموفيتش في ديربي ميلانو ببطولة الدوري الايطالي عام 2021 - صور AFP

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 7 أكتوبر 2021، والذي شهد إقامة 6 مباريات، كان أبرزها ديربي ميلانو بين ايسي ميلان وانتر ميلان على ملعب سان سيرو، والمنتهي بالتعادل الايجابي 1/1.

اُفتتحت الجولة 12 من الدوري الايطالي بمباراة بين إمبولي وجنوى يوم الجمعة 5 نوفمبر، وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2 في أول ظهور للمدرب الأوكراني «أندري شيفتشينكو» على رأس الإدارة الفنية لجنوى.

ورغم الزخم التهديفي الذي شهدته المباراة الافتتاحية لهذه الجولة بتسجيل 4 أهداف، إلا أن الثلاث مباريات التي أقيمت يوم السبت شهدت نفس عدد الأهداف (4 فقط) من بينهم هدف وزنه من ذهب لفريق السيدة العجوز سجله الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 92 أمام فيورنتينا، ليقود يوفنتوس لتحقيق أول فوز منذ 3 جولات!

ويوم الاحد، سقط روما بنتيجة 2/3 على ملعب نادي فينيسيا ليواصل الابتعاد عن الصراع على لقب الدوري الايطالي، وبنفس النتيجة خسر ساسولو على ملعب أودينيزي الذي أكمل المباراة ب10 لاعبين، بينما انتصر بولونيا خارج قواعده على سامبدوريا 2/1، واكتسح لاتسيو ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة، ورغم اكمال هيلاس فيرونا لمباراته أمام نابولي ب9 لاعبين، لكنه استطاع خطف نقطة ثمينة من ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وفي ختام مباريات الجولة ال12 من الدوري الايطالي، حقق ميلان تعادل بطعم الفوز في الديربي أمام الانتر، حيث كان متأخرًا بهدف في أول 11 دقيقة، وتعادل بهدف من نيران صديقة، قبل أن ينقذه حارسه الروماني تاتاروشانو في عدة فرص خطيرة من ضمنها ركلة جزاء للمهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ترتيب الدوري الايطالي بعد ديربي ميلان

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد ديربي ميلان برصيد 32 نقطة بفارق الاهداف فقط عن ميلان صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقطة عن الانتر الثالث.

وبفضل فوزه على كالياري خارج ميدانه، تقدم أتالانتا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب السيري برصيد 22 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصدارة، ومبتعدًا بفارق نقطة يتيمة عن لاتسيو الخامس.

واستفاد لاتسيو من سقوط جاره روما في فخ الخسارة، ليسبقه بفارق نقطتين في جدول الترتيب، بينما بات روما على مسافة نقطة واحدة فقط من الثلاثي فيورنتينا ويوفنتوس وبولونيا الذين يتشاركون في المركز السابع بنفس رصيد النقاط ولا تفصلهم سوى الاهداف فقط.