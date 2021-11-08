اهداف مباراة اليوم بين ميلان والانتر في الدوري الايطالي..لاوتارو يُهدر الفوز

شاهد اهداف مباراة اليوم بين ميلان والانتر في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021.

انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب سان سيرو، والتى شهدت إهدار مهاجم الانتر لاوتارو مارتينيز ضربة جزاء في الدقيقة 27.

ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق الاهداف عن نابولي المتصدر الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1 ايضا، أما إنتر فبقي ثالثاً بفارق 7 نقاط عن المتصدرين.

والتعادل هو الاول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات توالياً في الدوري وتحديداً منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 أيلول/سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ان حصد منتصف الاسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك بعد ثلاث هزائم توالياً.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد التركي هاكان تشالهانوغلو فسددها الاخير بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (8).

لكن ميلان أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

لكن الاثارة لم تتوقف لأن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لإنتر انبرى لها الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هذه المرة لكن حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة (27).

شاهد اهداف مباراة اليوم بين ميلان والانتر في الدوري الايطالي