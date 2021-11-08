نتيجة مباراة ميلان والانتر في الدوري الايطالي..تعادل بطعم الفوز لرفاق إبرا

تعرف على نتيجة مباراة ميلان والانتر في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021.

انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب سان سيرو، والتى شهدت إهدار مهاجم الانتر لاوتارو مارتينيز ضربة جزاء في الدقيقة 27.

ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق الاهداف عن نابولي المتصدر الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1 ايضا، أما إنتر فبقي ثالثاً بفارق 7 نقاط عن المتصدرين.

والتعادل هو الاول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات توالياً في الدوري وتحديداً منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 أيلول/سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ان حصد منتصف الاسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك بعد ثلاث هزائم توالياً.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد التركي هاكان تشالهانوغلو فسددها الاخير بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (8).

لكن ميلان أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

لكن الاثارة لم تتوقف لأن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لإنتر انبرى لها الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هذه المرة لكن حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة (27).

جاءت بداية المباراة حذرة من الفريقين، قبل أن تشتعل الأمور سريعا عقب قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة إنتر في الدقيقة الثامنة نتيجة عرقلة لهاكان تشالهان أوغلو داخل منطقة الجزاء من فرانك كيسي.

وبعد تأكد الحكم من صحة قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، نفذ تشالهان أوغلو الركلة بنجاح، بعدما أطلق تسديدة قوية في منتصف المرمى تماما، لم يتوقعها الروماني سيبريان تاتاروسانو، حارس مرمى ميلان، مسجلا هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 11.

حاول ميلان إعادة ترتيب صفوفه سريعا، والعودة للمباراة بعد صدمة الهدف المبكر، وأطلق رافاييل لياو قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 16، تصدى لها السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر، بثبات.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى حصل ميلان على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء، أثمرت عن هدف التعادل عن طريق ستيفان دي فري، لاعب إنتر، بالخطأ في مرمى فريقه.

ونفذ ساندرو تونالي عرضية إلى داخل المنطقة، أخطأها دي فري بشكل فادح حيث وضع الكرة برأسه سيئة للغاية لتخدع هاندانوفيتش وتذهب داخل الشباك.

لاوتارو يُهدر الفوز

فرض ميلان سيطرته على المباراة، بعدما ارتفعت معنويات لاعبيه عقب هدف التعادل السريع، لكن على عكس سير اللعب، حصل إنتر على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 26، بعد عرقلة لماتيو دارميان داخل المنطقة من جانب المدافع فودي باللو توريه.

ونفذ لاوتارو مارتينيز الركلة لكنه أهدرها، بعدما سدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى توقعها تاتاروسانو بشكل صحيح ونجح في التصدي للكرة.

في المقابل، أطلق تونالي قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 31، مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى إنتر، قبل أن يسدد رافاييل لياو من داخل المنطقة في الدقيقة 37، تصدى لها هاندانوفيتش بصعوبة بالغة.

كثف ميلان من هجماته في الدقائق الأخيرة، بحثا عن تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ونفذ تونالي ركلة حرة في الدقيقة 43، كان لها حارس إنتر بالمرصاد.

ورد إنتر بفرصة محققة في الدقيقة التالية، كادت أن تسفر عن هدف التقدم لأصحاب الأرض، فمن هجمة مرتدة للفريق من الجهة اليسرى، انتهت بعرضية زاحفة لداخل المنطقة، استقبلها تشالهان أوغلو بتسديدة مباشرة كانت في طريقها لتسكن الشباك، لولا التمركز الجيد للمدافع فودي باللو توريه، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 بين ميلان وإنتر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق إنتر ميلان من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما أدى إلى تراجع ميلان لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد إنتر ميلان أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عندما سدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ميلان اصطدمت بأحد مدافعي ميلان وعلت العارضة بسنتيميترات قليلة.

واستمرت سيطرة إنتر ميلان على مجريات اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 69 كاد ميلان أن يسجل الهدف الثاني عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء إنتر ميلان قابلها زلاتان إبراهيموفيتش بتسديدة قوية لكنها علت العارض بسنتيميترات قليلة.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى بعد تلك الهجمة، حتى جاءت الدقيقة 81 والتي كادت أن تشهد تسجيل ميلان لهدف التقدم عندما سدد زلاتان إبراهيموفيتش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة.

بعد تلك الفرصة نشط فريق ميلان هجوميا وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وكاد أليكسيس ساليمايكيرس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لترتد إلى فرانك كيسي الذي وضعها بشكل غريب إلى خارج المرمى.