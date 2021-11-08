موعد مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان والصين والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يخوض منتخب عمان مباراة هامة وقوية عندما يحل ضيفاً امام نظيره الصيني على ستاد نادي الشارقة بالامارات ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات «السعودية، استراليا، اليابان، وفيتنام»، ضمن الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022.

يدخل منتخب عمان المباراة بعنويات عالية بعد ان حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية من التصفيات امام ضيفه فيتنام بنتيجة 3-1، لتعود الآمال في المنافسة على بطاقة التأهل الى مونديال قطر 2022.

ويتواجد المنتخب العماني في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حصدهم من فوزين، بينما تلقى هزيمتين أمام السعودية وأستراليا بنتيجتي (صفر/1 و1/3) – على الترتيب -.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه وخصمه بالجولة الحالية «استراليا»، مقابل 6 نقاط لكل من عمان واليابان، و3 للصين، في حين ظل رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

متى موعد مباراة عمان والصين؟

يحين موعد مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، على ملعب نادي الشارقة بالامارات.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة عمان والصين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان والصين؟

وينقل بث مباشر مباراة عمان والصين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة الشارقة الاماراتية، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.