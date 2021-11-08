الآن | انتهاء الشوط الأول من مباراة ميلان والانتر بالتعادل الايجابي

انتهى الشوط الأول من مباراة ديربي ميلانو بين «ميلان والانتر» على ملعب سان سيرو لحساب الجولة 12 من الدوري الايطالي بنتيجة التعادل الايجابي 1/1، وسط تألق كبير من كلا الحارسين.

تقدم الانتر أولاً في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء، وعدل ميلان النتيجة بهدف بالخطأ من مدافع الانتر، وبعد دقائق قليلة أُحتسبت ركلة جزاء أخرى لصالح الانتر لكن الشباك ظلت ساكنة.

وأنقذ الحارس الدولي الروماني تاتاروشانو ركلة جزاء صحيحة أحتسبت ضد ميلان في الدقيقة 27 من مباراة الديربي، كادت تُأزم وضع اللقاء بالنسبة للروسونيري بعد البداية المخيبة في أول ربع ساعة.

وارتقى تاتاروشانو بانسيابية ورشاقة على أقصى الزاوية اليمنى لإبعاد تصويبة لاوتارو مارتينيز الذي نفذ الركلة بدلاً من التركي هاكان تشالهان أوغلو صاحب الهدف الأول للانتر في شباك فريقه القديم «ميلان» إثر ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأُحتسبت ركلة الجزاء الثانية ضد ميلان بسبب عرقلة واضحة من المدافع «بالو توري» للظهير الأيمن لنادي الانتر «ماتيو دارميان» الذي توغل داخل المنطقة بمهارة فردية وكان في طريقه نحو الانفراد بالحارس.

ولم يستعن الحكم بتقنية الفار للتأكد من هفوة بالو توري، وتمسك برأيه وسط اعتراضات لاعبي ميلان الذين اعتقدوا أن زميلهم لعب على الكرة، إلا أن الإعادة أظهرت صحة قرار الحكم.

وكان ميلان قد عدل نتيجة المباراة 1/1 في الدقيقة 17 بنيران صديقة من مدافع الانتر «ستيفان دي فريج» حين فشل في تشتيت تمريرة عرضية مميزة أرسلها تونالي داخل صندوق العمليات نحو المدافع الانجليزي توموري الذي تسبب في تشتيت انتباه دي فريج.