الامارات | منتخب الشباب يُغادر إلى البحرين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يُغادر إلى البحرين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر، مساء اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة بعثة منتخب الشباب مواليد 2003، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 14 الجاري.

وسيخوض أبيض الشباب خلال معسكره الخارجي تجربتين وديتين أمام منتخب البحرين، يومَي 10 و13 نوفمبر.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعباً قام بضمهم المدرب الإسبانى فرانك أورتيغا، هم: حميد المهري، خالد الشكيلي، خميس المنصوري، عبدالله أحمد، علي المعمري، محمد أحمد، منصور الخميري، مرزوق البدواوي، ضاري المازم، نواف مسعود، أحمد مال الله، خليفة سعد، سيف الجريشي، موسى البلوشي، صالح الحوسني، حامد حسين، سعيد ناصر، نبيل المسماري، حسن لنجاوي، عوض الكثيري، منصور المنهالي، منصور المنهلي، محمد عيون، محمد مطر.

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