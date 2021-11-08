الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكيك

يقود مدرب في أحد قطاعات الناشئين بنادٍ كبير، حملة ضد زميل له تم ترشيحه لتولي مهمة تدريب فريق بإحدى المراحل السنية الأبرز في النادي، على الرغم من صغر سنه، ما دفع بهذا المدرب للتشكيك في قدرة زميله على تحقيق أي نجاحات مع فريقه الجديد لقلة خبرته، على حد تبريراته.

خدمات

تتجه نية اتحاد لعبة جماعية إلى إنهاء خدمات مدرب أحد المنتخبات الوطنية بسبب النتائج الضعيفة للفريق تحت قيادته، على الرغم من الدعم القوي الذي قُدّم لضمان ظهور مُشرّف للمنتخب في البطولات، إذ تتجه النية للتعاقد مع مدرب أجنبي، وتحديداً من أميركا الجنوبية.

دورة

اختتمت في أكاديمية الشارقة لكرة القدم الدورة الآسيوية لمدربي حراس المرمى، التي نظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 20 مدرباً من مختلف أندية الدولة.

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