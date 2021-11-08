شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: رحيل اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك يوم 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن المجلس السابق للنادي برئاسة مرتضى منصور لن يعود خلال الفترة المقبلة لإدارة النادي، مؤكدا أن اللجنة التي تدير النادي حاليا سترحل يوم 23 نوفمبر.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيتم فتح باب الترشح للانتخابات بعد ذلك والمدير التنفيذي للنادي سيكون المسئول عن إدارة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة".

وأكد عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن الفريق الأبيض كان الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن النتيجة ليس لها علاقة بمجريات اللقاء، موضحا أن توقيت أهداف الاهلي ساعد الفريق الأحمر على الفوز في المباراة، وأن اللاعبين شعروا بالإحباط بعد تلقي 3 أهداف في 9 دقائق. وأوضح حسين السيد، إن الهزيمة بخمسة أهداف مثل الهزيمة بهدف واحد، مشيرا إلى أن النتيجة في النهاية خسارة الثلاث نقاط، متابعا:"محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك يتحمل الهدف الرابع للنادي الأهلي، خاصة وأن تسديدة أليو ديانج من مسافة بعيدة".

ومن ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من معاونيه بالجهاز إعداد تقريرًا شاملاً عن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى رقم 123 والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال تلك المباراة والتى أدت للهزيمة بنتيجة ثقيلة، من أجل العمل على علاجها فور عودة الفريق لخوض تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعدما خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.