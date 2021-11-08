شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها إعلان شوقى غريب قائمة المنتخب الأولمبى لانطلاق أول معسكراته، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل بليبيا.

شوقى غريب يختار 32 لاعبا لأول معسكر للمنتخب الأولمبى استعدادا لشمال أفريقيا

حدد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى مواليد 2001، الواحدة ظهر غد الاثنين موعداً لانطلاق أول معسكرات الفريق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل بليبيا. موسيمانى يبحث مع معاونيه خطة المرحلة المقبلة بالأهلي بعد العودة من بلاده يناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خطة تحضير فريقه للمرحلة المقبلة من عمر الدوري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب نهاية مباراة القمة ضد الزمالك بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الاحمر 3/5. طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من معاونيه بالجهاز إعداد تقريرًا شاملاً عن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى رقم 123 والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3. كارتيرون يطلب تقريرًا عن لاعبى الزمالك فى القمة سيد عبد الحفيظ يتعهد بحل أزمة كهربا مع موسيماني فى الأهلي كشف مصدر بالأهلي أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تدخل لحل أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني منذ المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي بالجولة الثانية من عمر الدوري.

قائمة المنتخب.. الأهلى يتفوق على الزمالك 7 /6 فى تمثيل الفراعنة

يلتقى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، مع أنجولا الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأهلي يفتقد 12 لاعباً مع عودة التدريبات بعد خماسية الزمالك

يغيب ما يقرب من 12 لاعباً عن الأهلى بعد عودة الفريق للتدريبات الخميس المقبل، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً لمدة خمسة أيام بسبب تواجدهم مع المنتخبات فى مباريات الأجندة الدولية.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كيروش، استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى من قائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن لاعبى الزمالك فى القمة