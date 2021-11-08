شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدخل ضمن الترشيحات لتولى منصب المدرب العام بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الحميد بسيونى، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، اهتمامات مجلس إدارة الزمالك من أجل الاستعانة بخدماته كمدرب عام في الجهاز الفني الحالي للفريق الذى يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونادت العديد من الأصوات داخل اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض بضرورة الاستعانة بمدرب عام بمواصفات معينة في الجهاز الفني للفريق الأول بعد رحيل أسامة نبيه، عقب نهاية الموسم الماضى وعدم وجود أي مدرب من أبناء النادى .

كان الفريق قد خسر آخر مبارياته أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويفاضل مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالى بين أكثر من مدرب عام من أجل تولى أحدهما منصب الرجل الثانى داخل صفوف الفريق، فى الوقت الذى ينتظر فيه الإدارة عودة كارتيرون من سفره لمناقشته فى الأمر بجدية وإتخاذ القرار النهائى فى هذا الأمر.