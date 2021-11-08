شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي وليد العطار في وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالعزاء إلى وليد العطار المدير التنفيذي لوفاة والده الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت صفحة اتحاد الكرة الرسمية بيانا لتعزية العطار في وفاة والده، وجاء نص البيان كالآتي:

وأدى اليوم الأحد المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

شارك في مران اليوم اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب باستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي غدًا، ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيُسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.