شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى يدخل حسابات أحمد سامى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى عبد الكبير الوادى صانع ألعاب سموحة، حسابات أحمد سامى المدير الفني للفريق، خلال المباريات المقبلة والتي يستهلها الفريق بمواجهة إنبى في الجولة السابعة للدورى.

كان اللاعب قد أصيب في المباراة الأولى للفريق أمام الاتحاد السكندرى، وغاب على أثرها عن لقاءى المصرى وإيسترن كومبانى بعد إصابته بشد في الخلفية .

ويعول أحمد سامى كثيرا على عبد الكبير الوادى خاصة وأنه احد اللاعبين عناصر الخبرة بالفريق ويستطيع من عمل العديد من الفرص وإحراز العديد من الأهداف.

من ناحية أخرى صرف مجلس إدارة سموحة برئاسة وليد عرفات مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية في الجولة الثالثة للدورى على اللاعبين في إطار رغبته إضفاء جو من الاستقرار على معنويات الجميع بعدما فاز في الانتخابات الأخيرة على حساب فرج عامر الرئيس التاريخى للنادى السكندرى.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 5 نقاط ، بعدما حقق التعادل في اللقاءين الأوليين امام الإتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلها، والتعادل سلبيا أمام المصرى، بينما فاز في اللقاء الأخير على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة.

ويقدم لاعبو سموحة مستويات رائعة منذ انطلاق الدورى ولم يتاثر الفريق برحيل نجومه أحمد عبد القادر الذى عاد للأهلى ومصطفى فتحى الذى انتهت إعارته أيضا وعاد للزمالك.