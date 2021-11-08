شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الجدد يمنح موسيماني خيارات متعددة في هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم تألق الصفقات الجديدة للأهلي في المباريات الثلاث الماضية من عمر الدوري في تعدد الخيارات المتاحة أمام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بشأن اختيار تشكيل الأهلي في المباريات.

وأصبح موسيماني في حيرة بشأن اختيار تشكيل الأهلي خاصة في الجانب الهجومي مع وجود أكثر من لاعب في الخط الأمامي مع دخول الصفقات الجديدة بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وحسام حسن وكريم فؤاد.

كما يتواجد اللاعبون القدامى مثل حسين الشحات وأفشة وكهربا وطاهر وصلاح محسن ووليد سليمان ومحمد محمود.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في الثلاث مواجهات على كلا من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.