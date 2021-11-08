شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخوض اختبارا وديا أمام المقاولون الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على خوض مباراة ودية أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري، عقب نهاية معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة تامر مصطفى، على خوض المران يومي الاثنين والثلاثاء على فترتين، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم جيدا قبل استئناف مسابقة الدوري المصري.

وأكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الفريق يبحث خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، من أجل تجهيز لاعبيه خاصة اللاعبين البدلاء وكذلك خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين بشكل أفضل.

وأشار عادل إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى استغلال فترة توقف الدوري في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الثلاث وتفادي تكرارها مع استئناف المسابقة، مؤكدا أن فريقه يحاول تطبيق بعض الجمل الفنية مع اللاعبين في الفترة القادمة للاعتماد عليها في الفترة القادمة.

ويتواجد المقاصة في المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعها من الخسارة من بيراميدز في الجولة الأولى ثم الفوز على الجونة في الجولة الثانية وأخيرا التعادل مع سيراميكا في الجولة الثالثة.

ويخوض المقاصة الموسم الحالي بثوب جديد، بعد تغيير القوام الأساسي للفريق الفيومي ورحيل 21 لاعبا عنه في الصيف الماضي، بخلاف ضم 20 لاعبا جديدا من لاعبي الدرجة الثانية ورديف أندية الدوري الممتاز.