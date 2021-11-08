شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعالج باسم مرسى "نفسيا" بعد العقم التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، عقد جلسات مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع باسم مرسي، مهاجم الفريق، لمعالجة حالة العقم التهديفى التي يعانى منها اللاعب بعد مرور أول ثلاث جولات بالدورى.

وغاب باسم مرسى عن التهديف مع سيراميكا منذ انطلاق الموسم الجديد ولم ينجح اللاعب في هز شباك المنافسين رغم اعتماد الجهاز الفني على اللاعب بصورة أساسية في المباريات إيمانا منهم بإمكانيات وقدرات اللاعب.

ويرغب الجهاز الفني لسيراميكا في تجهيز اللاعب نفسيًا، من خلال عقد الجلسات معه وتحفيزه لتخطى حالة العقم التهديفى وعودته مرة أخرى لزيارة الشباك في المباريات القادمة، خاصة أن الفريق يستعد لمباراة صعبة أمام البنك الأهلى في الجولة الرابعة.

ودخل فريق سيراميكا، اليوم الأحد معسكرا مغلقا بالقاهرة، بعد العودة للتدريبات، عقب الراحة التي منحها هيثم شعبان للاعبين، استعدادا لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف الدولى، ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق لمدة أسبوع يتخلله بعض المباريات الودية.

ومنح هيثم شعبان لاعبى فريقه يومين راحة في بداية فترة توقف الدورة تزامنًا مع انطلاق التوقف الدولى، وذلك لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.

وجاء قرار هيثم شعبان مكافأة للاعبين، بعد تفادي الخسارة في أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، حيث تعادل مع الجونة والمقاصة وفاز على الإسماعيلي وجمع 5 نقاط في انطلاقة الدورى.

ويستعد سيراميكا بعد الراحة لمباراة البنك الأهلى المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يعول عليها هيثم شعبان للعودة من جديد لسكة الانتصارات.