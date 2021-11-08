شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبدأ غدا تحضيراته استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقيادة مديره الفني حلمى طولان، إلى مواصلة تدريباته غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها 19 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقرر حلمى طولان منح لاعبيه إجازة عقب الخسارة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري.

وطلب مسئولو نادى إنبى تقريرا من حلمى طولان عن أسباب الخسارة الثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وقرر مسئولو النادى البترولى التدخل بسبب التراجع غير المبرر لأداء الفريق البترولى أمام غزل المحلة رغم الأداء القوى أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدورى ثم الفوز على المقاولون العرب في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل النادى البترولى في تحقيق مركز متميز في جدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق عدم فقد مزيد من النقاط في الجولات المقبلة من الدورى.

وحصد إنبى ثلاث نقط فقط منذ انطلاق الموسم الجديد من أنياب المقاولون العرب احتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى المصري وخسر الفريق البترولى في مباراتين أمام الزمالك في الجولة الأولى وغزل المحلة في الأسبوع الثانى.

وتأتى مواعيد مباريات إنبى كالتالى:

إنبى × سموحة الساعة 5:30 استاد بتروسبورت يوم 19 / 11 / 2021

فيوتشر إف سى × إنبى الساعة 8:00 على استاد السلام يوم 23 / 11 / 2021

إنبى × بيراميدز على استاد بتروسبورت لم يتحدد موعدها بسبب ارتباطات بيراميدز بأفريقيا

الجونة × إنبى الساعة 5:30 على استاد خالد بشارة يوم 20 / 12 / 2021

إنبى × المقاصة الساعة 3:00 على استاد بتروسبورت يوم 25 / 12 / 2021