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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 7 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من معاونيه بالجهاز إعداد تقرير شامل عن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى رقم 123.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن لاعبى الزمالك فى القمة

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من معاونيه بالجهاز إعداد تقريرًا شاملاً عن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى رقم 123 والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

كارتيرون يدرس خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الإسماعيلى

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض مباراة ودية عقب انتهاء فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، استدعاء المعلق الرياضى مدحت شلبى للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية لجلسة 5 ديسمبر.

حرص عدد من لاعبى الأهلى "أصدقاء" محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دعم ومساندة اللاعب بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا وخاصة بعد مباراة القمة 123 التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

تقوم إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، برصد جميع الأسماء المرشحة للانضمام للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة وإن الجهاز لا يضم مدرب عام ومدرب مساعد.