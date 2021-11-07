ساوثجيت يشعر بالحيرة من تصريحات كلوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت «إنه يشعر بالحيرة من تصريحات يورجن كلوب بشأن طريقة معاملته للاعبي ليفربول خلال انضمامهم للمنتخب الوطني».

وأبدى كلوب في السابق قلقه بشأن استخدام ساوثجيت لترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب، بالإضافة لتبريره عدم استدعاء جو جوميز للمنتخب على أساس قلة الوقت الذي يلعبه مع الفريق، بينما يستمر في استدعاء جون ستونز لاعب مانشستر سيتي رغم أنه يقضي أغلب الموسم على دكة البدلاء.

واختار ساوثجيت ثنائي ليفربول ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون للانضمام للمنتخب الإنجليزي في مباراتي ألبانيا وسان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال ساوثجيت للصحفيين «لا أعلم تحديدا لماذا يواصل التأرجح، يجب أن تسأله».

وأضاف «أعتقد أننا دائما ما نتعامل بشكل جيد إلى حد ما. لاحظت عددا قليلا من المقالات وبعض التعليقات، وهو دائما شيء مثير لرؤيته».

وعند سؤاله عن أهمية بناء علاقات عمل قوية مع مدربي الأندية، قال ساوثجيت» إنهم يأتون ويرحلون سريعا، لذلك من المهم أن تكون لديك علاقات قوية في مكان ما في النوادي، ولكن ربما لا يكون المدربون أولوية؛ لأنهم لا يبقون كثيرا».

وأضاف «بالمناسبة، لا أعتقد أن هذا هو الحال مع مدرب ليفربول. لا توجد لدي أي مشكلة على الإطلاق مع يورجن. يجب أن تسأله لماذا يدلي بهذه التصريحات».

ويحتاج المنتخب الإنجليزي 4 نقاط فقط من آخر مباراتين في التصفيات ليؤكد تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.