شيفتشينكو يتولى تدريب جنوه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم أمس أنه تعاقد مع النجم السابق لميلان والمنتخب الأوكراني أندريه شيفتشينكو، لتولي تدريب الفريق.

وتلقى شيفتشينكو (45 عاما) عقدا يستمر حتى عام 2024 ليتولى تدريب جنوه خلفا لدافيدي بالاريني الذي رحل عن منصبه إثر التعادل مع إمبولي 2 / 2 الجمعة الماضي.

ويحتل جنوه المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد خلال 12 مباراة بالمسابقة.

وسبق لشيفتشينكو تدريب المنتخب الأوكراني اعتبارا من عام 2016 وحتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت في وقت سابق من العام الحالي.

وخلال مسيرته الحافلة كلاعب، لعب شيفتشينكو لفريق ميلان بين عامي 1999 و2006 وفي موسم 2008 / 2009 وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2003 وبالدوري الإيطالي في 2004.

كذلك لعب شيفتشينكو لفريقي دينامو كييف الأوكراني وتشيلسي الإنجليزي وشارك في 111 مباراة مع المنتخب الأوكراني.