بوتشيتينو: ثنائية نيمار في بوردو لافتة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو على النجم البرازيلي نيمار الذي سجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على بوردو 3/ 2 مساء السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتألق نيمار في غياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان خارج ملعبه ليعزز موقعه في صدارة الدوري. وأنهى نيمار فترة طويلة من الصيام عن التهديف من اللعب المفتوح في الدوري الفرنسي، كانت قد بدأت في مايو الماضي.

وكان هدفا نيمار هما الثالث والرابع له في الدوري الفرنسي من اللعب المفتوح خلال عام 2021، وقد رفع رصيده بشكل عام إلى 8 أهداف، كما رفع رصيد أهدافه في شباك بوردو إلى 7 أهداف.

كذلك سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث لسان جيرمان، وقد سجل اللاعبان 23 تمريرة حاسمة لبعضهما البعض في الدوري الفرنسي منذ عام 2017، وهو ما يزيد بفارق 6 تمريرات حاسمة على ما ما سجله أي ثنائي آخر في الدوري.

وقال بوتشيتينو في تصريحاته للصحفيين «أعتقد أن نيمار قدم مباراة جيدة. نجاحه في تسجيل ثنائية أيضا هو أمر ملفت بشكل عام».

وسجل مبابي هدفا وأرسل التمريرتين اللتين أسفرتا عن الهدفين الأخرين، لتكون المرة الثانية خلال عام 2021 التي يشارك فيها مبابي في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة واحدة بالدوري الفرنسي، حيث حقق ذلك أمام مونبلييه في يناير، عندما سجل هدفين وصنع هدفا ثالثا.