أستون فيلا يقيل سميث

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ودفع سميث، الذي قاد أستون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثمن المستويات المخيبة للآمال التي قدمها الفريق هذا الموسم، والهزيمة في أخر 5 مباريات.
كانت المباراة التي خسرها أستون فيلا أمام ساوثهامبتون 0/ 1 الجمعة الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسميث، حيث تجمد رصيد الفريق عند 10نقاط حصدها خلال أول 11 مباراة له في الدوري.
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