أستون فيلا يقيل سميث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد إقالة دين سميث من منصب المدير الفني للفريق.

ودفع سميث، الذي قاد أستون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثمن المستويات المخيبة للآمال التي قدمها الفريق هذا الموسم، والهزيمة في أخر 5 مباريات.

كانت المباراة التي خسرها أستون فيلا أمام ساوثهامبتون 0/ 1 الجمعة الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسميث، حيث تجمد رصيد الفريق عند 10نقاط حصدها خلال أول 11 مباراة له في الدوري.