فينيزيا ينتزع الفوز من روما

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وتقدم فينيزيا بهدف سجله ماتيا كالدارا في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل روما هدفين عن طريق إلدور شومورودوف وتامي أبراهام في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي روما الشوط الأول متقدما 2 / 1.
وفي الشوط الثاني عاد فريق فينيزيا في النتيجة وسجل هدفين عن طريق ماتيا أراموا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وديفيد أوكيريكي في الدقيقة 74 لينهي المباراة لصالحه 3 / 2.
ورفع فينيزيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد روما عند 19 نقطة في المركز الخامس.
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