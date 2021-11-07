شكرا لقرائتكم خبر فينيزيا ينتزع الفوز من روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع فريق فينيزيا فوزا مثيرا على ضيفه روما 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فينيزيا بهدف سجله ماتيا كالدارا في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل روما هدفين عن طريق إلدور شومورودوف وتامي أبراهام في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي روما الشوط الأول متقدما 2 / 1.

وفي الشوط الثاني عاد فريق فينيزيا في النتيجة وسجل هدفين عن طريق ماتيا أراموا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وديفيد أوكيريكي في الدقيقة 74 لينهي المباراة لصالحه 3 / 2.

ورفع فينيزيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد روما عند 19 نقطة في المركز الخامس.