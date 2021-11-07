شكرا لقرائتكم خبر مانو يعيد فياريال لسكة الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع فياريال رصيده إلى 15 نقطة، حيث حقق أمس الانتصار الأول له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد خيتافي عند 6 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ20 الأخير بفارق الأهداف فقط خلف ليفانتي.
وحسم فياريال المباراة بهدف نظيف سجله مانو تريجيروس في الدقيقة العاشرة ليعيد خيتافي إلى دوامة الهزائم علما بأن خيتافي حقق في المرحلة الماضية انتصاره الوحيد في المسابقة حتى الآن.
وبدأ فياريال المباراة بقوة وحاصر ضيفه معظم الوقت داخل منطقة الجزاء أملا في تسجيل هدف مبكر.
وأثمر ضغط فياريال هدفا مبكرا بالفعل في الدقيقة العاشرة بتوقيت مانو تريجيروس اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة عالية لعبها باكو ألكاسير من الناحية اليسرى لتعبر لاعبي الفريقين وتصل إلى تريجيروس المندفع وسط منطقة الجزاء فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.
وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الدقائق التالية مع استمرار التفوق لصالح فياريال.
وسجل باكو ألكاسير هدفا لفياريال في الدقيقة 42 اثر هجمة سريعة ومنظمة للفريق ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) والتأكد من وقوع ألكاسير في مصيدة التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، استأنف فياريال ضغطه الهجومي وسنحت للاعبيه العديد من الفرص لكن اللاعبين تسابقوا في إهدار بعضها فيما عاند الحظ الفريق في البعض الآخر لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مانو يعيد فياريال لسكة الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.