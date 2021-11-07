مانو يعيد فياريال لسكة الانتصارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد فياريال نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين ومستحق 1 / 0 على خيتافي أمس في المرحلة الـ13 من المسابقة.

ورفع فياريال رصيده إلى 15 نقطة، حيث حقق أمس الانتصار الأول له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد خيتافي عند 6 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ20 الأخير بفارق الأهداف فقط خلف ليفانتي.

وحسم فياريال المباراة بهدف نظيف سجله مانو تريجيروس في الدقيقة العاشرة ليعيد خيتافي إلى دوامة الهزائم علما بأن خيتافي حقق في المرحلة الماضية انتصاره الوحيد في المسابقة حتى الآن.

وبدأ فياريال المباراة بقوة وحاصر ضيفه معظم الوقت داخل منطقة الجزاء أملا في تسجيل هدف مبكر.

وأثمر ضغط فياريال هدفا مبكرا بالفعل في الدقيقة العاشرة بتوقيت مانو تريجيروس اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة عالية لعبها باكو ألكاسير من الناحية اليسرى لتعبر لاعبي الفريقين وتصل إلى تريجيروس المندفع وسط منطقة الجزاء فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الدقائق التالية مع استمرار التفوق لصالح فياريال.

وسجل باكو ألكاسير هدفا لفياريال في الدقيقة 42 اثر هجمة سريعة ومنظمة للفريق ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) والتأكد من وقوع ألكاسير في مصيدة التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استأنف فياريال ضغطه الهجومي وسنحت للاعبيه العديد من الفرص لكن اللاعبين تسابقوا في إهدار بعضها فيما عاند الحظ الفريق في البعض الآخر لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف نظيف.