شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف للاعبيه مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة سموحة، برئاسة وليد عرفات، مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية في الجولة الثالثة للدورى على اللاعبين في إطار رغبته إضفاء جو من الاستقرار على معنويات الجميع بعدما فاز في الانتخابات الأخيرة على حساب فرج عامر الرئيس التاريخى للنادى السكندرى.

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 5 نقاط ، بعدما حقق التعادل في اللقاءين الأوليين امام الإتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلهم، والتعادل سلبيا أمام المصرى، بينما فاز في اللقاء الأخير على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة .

ويقدم لاعبو سموحة مستويات رائعة منذ انطلاق الدورى، ولم يتأثر الفريق برحيل نجومه أحمد عبد القادر الذى عاد للأهلى ومصطفى فتحى الذى انتهت إعارته أيضا وعاد للزمالك.

ويستعد سموحة لمواجهة إنبى فى الجولة السابعة للدورى باستاد بتروسبورت، بعد الراحة التى حصل عليها فرق الدورى، نظرا لخوض المنتخب الوطنى لمباراتيه فى الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم أمام أنجولا خارج الأرض والجابون داخل الأرض.