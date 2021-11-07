شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: اللعب خارج الترسانة حاليا لإبعاد اللاعبين عن أجواء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، المدير الفني للترسانة، أنه يحبذ اللعب خارج ملعب حسن الشاذلى خلال الفترة الحالية وحتى موعد الانتخابات المقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى؛ لإبعاد كافة اللاعبين عن أجواء الانتخابات التي دائما ما تحمل بعض المشاحنات وتأييد البعض ضد الآخر، وهو ما يكلف الفريق الكثير في مبارياته الصعبة المقبلة.

ويستضيف استاد الكلية الحربية مباريات الفريق داخل ملعبه، حيث خاض الفريق لقاء السكة على نفس الملعب ومن المقرر أن تقام عليه المباراة المقبلة أمام وادى دجلة في الجولة السابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

وكشف طارق السيد أنه يعلم جيدا حب جماهير الشواكيش لفريقها ولملعبها الأصلى ، مؤكدا أنه لعب للترسانة بعد انتقاله من الزمالك على نفس الملعب ويحترم جيدا هذا الملعب، مضيفا أنه سينظر في الأمر جيدا بإعادة الفريق لملعبه الأصلى بعد نهاية الانتخابات فورا .

وقال المدير الفنى للترسانة إنه شدد على اللاعبين بعدم الخوض فى أجواء الانتخابات أو المشاركة فيها بأى شكل من الأشكال التى ربما تؤدى لتشتيت ذهنهم قبل المباريات الرسمية، مضيفا أنه يسعى لزيادة تركيز جميع اللاعبين خلال المباريات المقبلة التى لا تقبل أى تهاون أو تقصير.

ويحتل الترسانة المركز السادس بجدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد الفوزين الأخيرين الذى حققهما الفريق على السكة الحديد بثنائية وبورفؤاد بثنائية مقابل هدف.