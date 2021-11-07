شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتكر لقب "لاعب الجولة" في أول 3 أسابيع بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ لاعبو النادى الأهلى على لقب أفضل لاعب في الجولة خلال أول 3 أسابيع من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقدمة من رابطة الأندية المحترفة بعد كل جولة.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتى البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، ويتذيل الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو جدول الترتيب بدون نقاط.

ونجح لاعبو الأهلى في الاستحواذ على لقب أفضل لاعب خلال الثلاثة جولات الأولى والتي حقق الأهلى الفوز فيها جميعا، والتي استهلها برباعية نظيفة أمام الإسماعيلى، ثم الفوز على البنك الاهلى بهدف نظيف، وأخيرا على الزمالك في القمة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وجاءت جائزة أـفضل لاعب في الجولات الثلاثة الأولى كالتالى:

بيرسى تاو

اختارت رابطة الأندية المحترفة اللاعب بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي لاعب الجولة الأولى للدوري المصري، بعد إحرازه هدفين في مرمى الإسماعيلي، بعد تصويت الجماهير على صفحة رابطة الأندية.

حمدى فتحى

وفى الأسبوع الثانى فاز حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، بعدما قام بـ57 تمريرة صحيحة.. 88% نسبة دقة التمرير.. 2 استخلاص ناجح للكرة".

أليو ديانج

وخطف أليو ديانج لقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة بعدما ساهم في هدفين أمام الزمالك، وأمتلك ٩٦% دقة التمرير في القمة وهو الشىء الذى يؤكد جودته، لذلك أعلنت الرابطة عبر حسابها قائلة: "هذه المرة الاختيار لم يكن صعباً لدى الجمهور. المالي أليو ديانج لاعب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز".