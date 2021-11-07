شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتدرب على "فترتين" الاثنين والثلاثاء استعدادا لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة تامر مصطفى، على خوض المران يومي الاثنين والثلاثاء على فترتين، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم جيدا قبل استئناف مسابقة الدوري المصري.

واتفق الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة تامر مصطفى، على خوض مباراة ودية ضد فيوتشر يوم الخميس المقبل على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري عقب نهاية نهاية التوقف الدولي بسبب معسكر منتخب مصر.

وأكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الفريق يبحث خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، من أجل تجهيز لاعبيه خاصة اللاعبين البدلاء وكذلك خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين بشكل أفضل.

وأشار عادل إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى استغلال فترة توقف الدوري في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الثلاث وتفادي تكرارها مع استئناف المسابقة، مؤكدا أن فريقه يحاول تطبيق بعض الجمل الفنية مع اللاعبين في الفترة القادمة للاعتماد عليها في الفترة القادمة.