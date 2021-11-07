شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يفاضل بين ديسمبر وفبراير لعقد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، بين شهرى ديسمبر وفبراير لإقامة وعقد الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

ولم يحدد الاتحاد حتى الآن موعد فتح باب الترشح أو عقد الجمعية العمومية، في ظل عدم اتفاق أعضاء المجلس على الموعد، حيث ينقسم المجلس إلى فريق يؤيد إقامتها في شهر ديسمبر، وفريق أخر لعقدها في فبراير.

قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على إقامة بطولة لجمورية للشباب تحت 17 و 19 سنة والخاصة بالحافز الرياضى، فى الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجارى، بمحافظة الإسماعيلية.

وتقرر إقامة البطولة بالتنسيق مع وزارتى الرياضة والتعليم، خاصة أن البطولة تمنح اللاعبين الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة درجات الحافز الرياضى، حيث تستضيف الإسماعيلية بطولات تنس الطاولة، من دورى وجمهورية لكل الفئات العمرية.