شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب تقريرا من حلمى طولان عن أسباب ثلاثية غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى إنبى تقريرا من حلمى طولان، المدير الفني للفريق البترولى، عن أسباب الخسارة الثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري المممتاز.

وقرر مسئولو النادى البترولى التدخل؛ بسبب التراجع غير المبرر لأداء الفريق البترولى أمام غزل المحلة، رغم الأداء القوى أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدورى ثم الفوز على المقاولون العرب في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل النادى البترولى في تحقيق مركز متميز في جدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق عدم فقد مزيد من النقاط في الجولات المقبلة من الدورى.

وحصد إنبى ثلاث نقط فقط منذ انطلاق الموسم الجديد من أنياب المقاولون العرب احتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى المصري وخسر الفريق البترولى في مباراتين أمام الزمالك في الجولة الأولى وغزل المحلة في الأسبوع الثانى.

جاء تشكيل إنبى في مباراة غزل المحلة بقيادة حلمى طولان كالتالى: محمود جاد، علي فوزي، ابراهيم يحيي، مصطفي شلبي، صلاح ريكو، محمد اسماعيل، مروان داودا، أحمد العجوز، جون ايبوكا، دينوبيتر، مصطفى شكشك.

وجاء أهداف غزل المحلة عن طريق المهاجم يحيى عبدة في الدقيقة 16، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق صلاح "ريكو" لاعب إنبى بالخطأ في مرماه والهدف الثالث عن طريق المهاجم أحمد غنيم في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثانى.