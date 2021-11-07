شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خاسرين من مواجهة قمة الدورى بين الزمالك والأهلى.. المثلوثى الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى قمة مباريات الجولة الثالثة التى أقيمت على استاد القاهرة فى بطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

وهناك 5 خاسرين بشكل كبير من مواجهة الزمالك والأهلى نستعرضها في التقرير التالى:

حمزة المثلوثى

يعد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن نادى الزمالك، أكثر اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات كبيرة بعد مباراة القمة بعدما تسبب في ضربتى جزاء على فريقه بعدما عرقلة على معلول وعمرو السولية داخل المنطقة، وظهر بمستوى بعيد كل البعد عن مستواه الذى ظهر به في المباريات السابقة، مما جعله نقطة ضعف أمام لاعبى الأهلى، ومن المؤكد أن تؤثر هذه المباراة على ثقة المثلوثى بنفسه في المباريات المقبلة.

طارق حامد

ثانى الخاسرين في هذه المباراة، هو طارق حامد الذى ظهر بعيدا عن المستوى على الرغم من الجهد الكبير الذى ظهر عليه، إلا أن مستوى لاعبى الأهلى المميز تسبب في ظهوره بشكل غير جيد، مما جعل كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، يستبعده من قائمة المنتخب التي ستواجه أنجولا والجابون في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

محمد أبو جبل

ثالث اللاعبين الخاسرين هو محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، الذى تلقى 5 أهداف في شباكه في هذه المباراة، وظهر بعيدا عن مستواه الذى كان عليه في أول مباراتين أمام إنبى وطلائع الجيش والتي حافظ على نظافة شباكه خلالهما.

عمر السعيد

رابع الخاسرين هو عمر السعيد، مهاجم الزمالك، الذى ظهر بمستوى بعيد عن حالته، ولم يشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوى، وأهدر فرصة كبيرة للتسجيل، بعدما سدد بعيدا عن الثلاث خشبات، وتهدد هذه المباراة بإحالته إلى دكة البدلاء لحساب سيف الجزيرى بعدما ظهر بشكل جيد بعد نزوله.

كارتيرون

آخر الخاسرين هو الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، والذى نال العديد من الانتقادات بعد مباراة القمة على عكس ما كان قبل القمة التي كان ينال الإشادات من كل المتابعين بعدما قاد الزمالك لـ25 مباراة متتالين دون هزيمة.

ومنح كارتيرون اللاعبين إجازة 6 أيام وطار إلى فرنسا لمحاولته الخروج من آثار الهزيمة التي تعرض لها.