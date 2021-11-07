شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة قبل الاستعداد للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى الاتحاد راحة 48 ساعة بعد مران اليوم الأحد، على أن يعود الفريق للتدريب يوم الأربعاء، للاستعداد لمواجهة الجونة فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة نادى الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالي.

وخسر الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

وحقق الاتحاد فوزا فى مباراة ودية أمام شبابه خلال مران الفريق اليوم الأحد، انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

جاءت أهداف الاتحاد خلال المباراة أمام الشباب عن طريق أحمد حجى وأحمد على، فى المباراة التى كانت تحت أنظار محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لمؤازرة الفريق للخروج من آثار الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة فى الجولة الثالثة.

وطالب محمد مصيلحى من اللاعبين ضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المقبلة بعد الهزيمة الكبيرة من بيراميدز، والعودة للأداء المميز الذى ينتظره الجمهور.