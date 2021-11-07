شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل مديرا فنيا للمريخ البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة المريخ البورسعيدى بقيادة أحمد جوهر، مع أيمن الجمل المدير الفني السابق للزرقا، خلفا لأحمد عبد العزيز، الذى تقدم باستقالته أمس بعد الهزيمة أمام النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة للمجموعة الثانية بمسابقة القسم الثانى.

ويحتل المريخ المركز قبل الأخيرة للمجموعة برصيد نقطتين جمعهما الفريق من التعادل في مباراتين والخسارة في أربعة، ويستعد حاليا لمواجهة زد أف سى الجمعة المقبل بالجولة السابعة لمسابقة الدورى.

كان أيمن الجمل قد نجح الموسم الماضى في بقاء الزرقا بدورى القسم الثانى بعدما فاز في اللقاء الأخير خارج ملعبه على جمهورية شبين ليهبط الأخير للقسم الثالث، ويستمر أبناء دمياط بالمسابقة والذى ينافس في الموسم الحالي بالمجموعة الثالثة التي تضم أندية بحري ويقوده فنيا محمد عبد الله.