شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلت العلاقة بين كهربا وموسيمانى إلى طريق مسدود في الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جمهور القلعة الحمراء باستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة الفريق فى المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولى بالجولة الثالثة من الدورى أمام الزمالك فى القمة 123 فى اللقاء الذى انتهى بخسارة الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليفتح الفتى الأسمر التكهنات حول توتر علاقته مع الفولت.

استبعاد كهربا من قائمة مباراة القمة فتح أبواب الشك حول عدم رضا موسيمانى عن اللاعب وتوتر العلاقة بينهما، لا سيما أن القرار كان بالتزامن مع أزمة المؤتمر الصحفى عقب مباراة البنك الأهلى في الدورى والتي اتهم فيها موسيمانى الفولت بتسريب أخبار الفريق.

سهام النقد توجهت إلى بيتسو موسيمانى، خصوصا أنه قام بمهاجمة كهربا فى المؤتمر الصحفى علناً، وهو ما اعتبره البعض أن المدرب يتصيد الأخطاء للاعب، فبدلا من عقد جلسة خاصة معه فى الغرف المغلقة لتوضيح الأمور ولفت نظره، خرج علناً اتهم كهربا بتسريب أخبار الفريق للإعلام.

موسيمانى اكتفى هذا الموسم بإشراك كهربا فى 156 دقيقة خلال مباراتين في دورى أبطال أفريقيا فقط دون إشراكه في بطولة الدورى المصرى، نجح اللاعب في تسجيل هدف بينما صنع هدفين آخرين، وهى أرقام مقبولة بالنسبة لعدد المباريات التي شارك فيها "الفولت" .

ويترقب كهربا العودة لمباريات الفريق بعد فترة توقف الدوري المحلي الحالي بسبب الأجندة الدولية، وينتظر اللعب العودة بعدما غاب عنها خلال اللقاءات الثلاثة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري حتى الأن أمام الأسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

وينتظم كهربا فى التدريبات رغم عدم مشاركته في المباريات الرسمية ولم يثر أي مشكلة ويحرص على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني ويلتزم بأداء دوره مع الفريق ليكون جاهز للمشاركة في اي وقت يطلبه فيه الجهاز الفني.