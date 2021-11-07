شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها تعهد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى بإنهاء أزمة محمود كهربا مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

قائمة المنتخب.. الأهلى يتفوق على الزمالك 7 /6 فى تمثيل الفراعنة

يلتقى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، مع أنجولا الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

موسيمانى يبحث مع معاونيه خطة المرحلة المقبلة بالأهلي بعد العودة من بلاده

يناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خطة تحضير فريقه للمرحلة المقبلة من عمر الدوري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب نهاية مباراة القمة ضد الزمالك بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الاحمر 3/5.

الأهلي يفتقد 12 لاعباً مع عودة التدريبات بعد خماسية الزمالك

يغيب ما يقرب من 12 لاعباً عن الأهلى بعد عودة الفريق للتدريبات الخميس المقبل، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً لمدة خمسة أيام بسبب تواجدهم مع المنتخبات فى مباريات الأجندة الدولية.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كيروش، استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى من قائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.