شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المرشحين لخلافة حليم فى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو حرس الحدود فى مفاوضات رسمية مع عدد من المدربين لخلافة محمد حليم في القيادة الفنية للفريق، عقب تقديم الأخير استقالته من تدريب النادى العسكرى بعد تعادله فى الجولة السادسة مع كفر الشيخ بدون أهداف علي ملعب كفر الشيخ.

ومن أبرز المرشحين محمد صلاح المدير الفني السابق للقناة، وخالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، وأيمن المزين المدير الفني السابق للسويس.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني برصيد11 نقطه ولديه مباراة مؤجلة مع الرجاء المطروحى في الجولة الأولى بالقسم الثاني بالمجموعة الثالثة .

ورغم المستوى الجيد الذى يقدمه حرس الحدود مع محمد حليم ، إلا أن الاخير فضل تقديم استقالته لمجلس الإدارة مكتفيا بالفترة الطويلة التى قضاها مع الفريق سواء بالدورى أو القسم الثانى مع تركه وهو فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .