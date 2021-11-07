شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز ديانج بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى فوز المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر" صورة لديانج وعلق عليها بعبارة: "هذه المرة الاختيار لم يكن صعباً لدى الجمهور المالي أليو ديانج لاعب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز مساهمة في هدفين دقة التمرير 96 %".

من جهته تحدث المالي أليو ديانج عن الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الدوري المصري قائلا، "قدمنا أداء جيد في المباراة بالأمس ونفذنا تعليمات المدير الفني، والحمد لله فزنا بخمسة أهداف".

وأضاف ديانج، "أرغب دوما أن أكون أفضل في الملعب من أجل مساعدة الفريق في كل مباراة، أحاول تقديم أفضل مستوى لي طوال المباراة، وتابع: "ليست أول مرة نلعب ضد الزمالك، نخوض اي مباراة بغرض السيطرة عليها، لعبنا من قبل ضد الزمالك تحت قيادة موسيماني، استطعنا تنفيذ تعليمات المدير الفني فسيطرنا على اللقاء وأصبحت المباراة سهلة".

وعن هدفه في شباك نادي الزمالك خلال فوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، قال لاعب الأهلى، "دايما أتدرب على هذه التسديدة في انتهاء المران".