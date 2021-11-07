بالفيديو.. شاهد أبرز لمسات صلاح أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في خسارة فريقه ضد وست هام بهدفين مقابل ثلاثة، ف إطار الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

هذه الخسارة هيّ الأولى لليفربول خلال هذا الموسم، ليتراجع "الريدز" إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ويصبح الفارق مع المتصدر تشيلسي أربع نقاط.

ولم ينجح صلاح في الوصول إلى شباك وست هام، إلا أنه استطاع صناعة هدف التعادل لصالح أرنولد في الدقيقة 40.

وحاول صلاح في الدقيقة 56، أن يسجل هدفًا لصالح "الريدز" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق حاول صلاح أن يلجأ للمهارة وأن يسجل مثلما فعل على طريقة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد إلا أن دفاع وست هام نجح في التصدي لمحاولات النجم المصري.

ووصل رصيد صلاح من صناعة الأهداف إلى سبعة، كما يمتلك في رصيده من الأهداف عشرة مما يتصدر ترتيب هدافي المسابقة.

جدير بالذكر أن ليفربول عقب التوقف الدولي سوف يستقبل منافسه آرسنال على ملعب "الآنفيلد".