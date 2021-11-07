أليو ديانج لاعب الجولة الثالثة بالدوري باختيار رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاز النجم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بأفضل لاعب في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان ديانج تألق خلال لقاء القمة أمام نادي الزمالك، والتي حسمها الأهلي بنتيجة (5-3) على غريمه التقليدي.

وسجل ديانج هدفين في لقاء القمة، بالإضافة إلى أن نسبة دقة التمرير لدى لاعب الأهلي وصلت إلى 96%.

وقال الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مساهمة في هدفين، 96% دقة تمرير، والفوز في الديربي".

وأتم: "هذه المرة الإختيار لم يكن صعباً لدى الجمهور. المالي أليو ديانج لاعب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز".