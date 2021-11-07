المران الأول لمصر.. مشاركة المحليين.. ومؤتمر صحفي لكيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أدى منتخب مصر، أولى تدريباته في معسكره الحالي مساء اليوم، الأحد، على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وشهد مران المنتخب مشاركة اللاعبين المختارين للمعسكر من الأندية المصرية، بينما سينضم اللاعبون المحترفون غدًا، الإثنين، لتستكمل صفوف الفريق.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن غياب عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني عن المعسكر بسبب الإصابة، حيث سيتم الاكتفاء بـ25 لاعبًا فقط.

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا مساء الأحد، على هامش انطلاق المران الثاني للفريق.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأنجولي يوم الجمعة القادم، على أن يلعب ضد الجابون في ختام مباريات الدور الثاني من التصفيات يوم 16 نوفمبر.