نابولي يحيي ذكرى مارادونا بشكل رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قام نادي نابولي الإيطالي في الذكرى الأولى للأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا بتكريمه من خلال ارتداء قميص لخوض المباراة عليه وجه النجم الراحل.

ظهور نابولي بالقميص أمام هيلاس فيرونا، لكنه سوف يرتديه 3 مباريات متتالية، متضمنة اللقاء القادم أمام إنتر ميلان، ثم لاتسيو ضمن الدوري الإيطالي.

تم تركيب وجه مارادونا على بصمة الإصبع في تصميم خاص على قميص الفريق، وذلك الأمر ضمن حملة النادي من أجل تذكير الجماهير والمدينة بالكامل ببطل الدوري الإيطالي السابق في الذكرى الأولى لوفاته.

قام نادي نابولي بتسمية القميص الخاصة بهذه المناسبة بـ"لعبة مارادونا" وطبع 1926 نسخة من كل لون لتكون إصدار خاص سيتم بيعه داخل متجر النادي على أن يتم بيع النسخة الأولى اليوم الأحد.