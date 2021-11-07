جمعة: ننتظر الموافقة على حضور الجماهير لمباراة الجابون.. وجميع اللاعبين متاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، جاهزية جميع اللاعبين لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث جمعة عقب التدريب الأول في معسكر المنتخب المصري: "جميع اللاعبين المتواجدين متاحين لمباراة أنجولا باستثناء محمود حمدي الونش لحصوله على بطاقتين صفراوتين، بالإضافة لخروج عمر مرموش نتيجة الإصابة".

وأكد جمعة على انسجام اللاعبين مع طريقة لعب كارلوس كيروش بعد المعسكر الماضي الذي شهد الفوز على ليبيريا وديًا وفي مباراتي ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية.

وعن إمكانية حضور الجماهير في مباراة الجابون قال جمعة: "بالفعل طلبنا حضور ٣٠ ألف متفرج لحضور المباراة وفي انتظار الحصول على الموافقة من الجهات المعنية".

واختتم مدير المنتخب: "المعيار للانضمام للمنتخب هو للأفضل في الوقت الحالي وقت المعسكر، والباب مفتوح للجميع كما قال كيروش في يومه الأول، ولا يوجد أي لاعب حجز مركزه في الانضمام للمنتخب".