الهدايا مرفوضة.. صلاح يشاهد خسارة ليفربول الأولى أمام وست هام بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي، على يد فريق وست هام بهدفين مقابل ثلاثة، في إطار منافسات الأسبوع الـ11 من بريميرليج.

محمد صلاح لعب أساسيًا إلا أنه لم يقدم سوى صناعة الهدف الأول والتعادل لفريقه، في المقابل استغل فريق وست هام الكرات الثابتة وتمكنوا من تحقيق انتصارًا تاريخيًا.

ليفربول تراجع للمركز الرابع برصيد 22 نقطة حيث رفض "الريدز" فرصة الاقتراب من تشيلسي المتصدر بـ26 نقطة، والذي سقط أمام بيرنلي بنتيجة (1-1).

في المقابل، ظل وست هام بين الكبار ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

وفشل ليفربول في تحقيق أي انتصار خلال آخر جولتين بالتعادل ضد برايتون بنتيجة (2-2) ثم الخسارة من وست هام.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكير - ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة

بابلو فلورانيس استطاع أن يسجل هدف وست هام الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة عن طريق كرة ركنية يفشل فيها أليسون في إبعادها وسط مطالبات بإلغاء الهدف.

في الدقيقة 31، قام ليفربول بأول محاولة بعد عرضية من هندرسون تصل عن رأس جوتا ليسدد برأسه تلمس الشباك الخارجية.

وحاول ليفربول إيجاد شفرة الوصول لمرمى وست هام بعد عرضية من تشامبرلين في الدقيقة 35 يشتتها دفاع وست هام تصل عند أرنولد ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق استطاع أرنولد أن يسجل هدف التعادل من كرة حرة مباشرة بعد كرة مشتركة مع محمد صلاح أمام منطقة الجزاء ليسجل التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

وست هام في الدقيقة 50 لجأ لسلاح الركنيات وهذه المرة كرة رأسية من أمام المرمى عن طريق رايس ترتطم في القائم وتخرج الكرة.

فبيانيسكي تألق في حراسة مرمى وست هام في الدقيقة 51 بعد عرضية من روبيرتسون تصل عند ماني الذي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن دون جديد في النتيجة.

ليفربول واصل الخطورة بتسديدة في الدقيقة 57 عن طريق محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

بابلو فلورانيس فرض نفسه نجمًا لمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد انفراده بالمرمى حيث تلقى تمريرة رائعة بوين لتصبح النتيجة (2-1).

بوين بأسيست جديد استطاع من ضربة ركنية أن يمرر كرة عرضية لصالح زمليه زوما وسط انهيار دفاعي من مدافعي ليفربول وحارسه أليسون ليحول المدافع الفرنسي الكرة إلى هدف ثالث من كرة رأسية وتصبح النتيجة (3-1) في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 84، قلص البديل أوريجي النتيجة لصالح ليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليشعل المباراة قبل نهايتها.