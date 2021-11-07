الآن | تاتاروشانو ينقذ ركلة جزاء من لاوتارو مارتينيز في ديربي ميلان - صور Getty

أنقذ الحارس الدولي الروماني تاتاروشانو ركلة جزاء صحيحة أحتسبت ضد ميلان في الدقيقة 27 من مباراة الديربي أمام الإنتر، مساء اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 12 من الدوري الايطالي.

وارتقى تاتاروشانو بانسيابية ورشاقة على أقصى الزاوية اليمنى لإبعاد تصويبة لاوتارو مارتينيز الذي نفذ الركلة بدلاً من التركي هاكان تشالهان أوغلو صاحب الهدف الأول للانتر في شباك فريقه القديم «ميلان» إثر ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأُحتسبت ركلة الجزاء الثانية ضد ميلان بسبب عرقلة واضحة من المدافع «بالو توري» للظهير الأيمن لنادي الانتر «ماتيو دارميان» الذي توغل داخل المنطقة بمهارة فردية وكان في طريقه نحو الانفراد بالحارس.

ولم يستعن الحكم بتقنية الفار للتأكد من هفوة بالو توري، وتمسك برأيه وسط اعتراضات لاعبي ميلان الذين اعتقدوا أن زميلهم لعب على الكرة، إلا أن الإعادة أظهرت صحة قرار الحكم.

وكان ميلان قد عدل نتيجة المباراة 1/1 في الدقيقة 17 بنيران صديقة من مدافع الانتر «ستيفان دي فريج» حين فشل في تشتيت تمريرة عرضية مميزة أرسلها تونالي داخل صندوق العمليات نحو المدافع الانجليزي توموري الذي تسبب في تشتيت انتباه دي فريج.