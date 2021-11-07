التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين ميلان و إنتر في الدوري الايطالي.. ديربي الغضب بأوراق مكشوفة

تعرف مع الخليج 365، على التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين ميلان وإنتر في ديربي ميلانو بالدوري الايطالي (الجولة 12)، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو، بداية من الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ويبدأ ستيفانو بيولي بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وساندرو تونالي ضد إنتر، بينما سيلعب هاكان كالهان أوغلو أول ديربي له ضد الروسونيري.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي، ويتبعهم حامل اللقب إنتر بفارق سبع نقاط.

ويغيب اللاعب “جونيور ميسياس” عن ميلان في مباراة اليوم، بجانب كاستييخو و حارس المرمى مايك مانييان، مقابل تعافي أليساندرو فلورنزي وأنتي ريبيتش وفودي بالو توريه في الوقت المناسب للمباراة.

وتم إيقاف الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز وسيغيب بدوره عن مباراة اليوم، وسيتم استبداله بنجم موناكو السابق بيير كالولو.

وفي المقدمة، يبدأ المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الهجوم منذ البداية في مباراة اليوم، مع تواجد أوليفييه جيرو في البداية على مقاعد البدلاء.

سيبدأ إبراهيم دياز في مركز صناعة اللعب، مع اختيار رادي كرونيتش ليلعب على اليمين ورفائيل لياو على اليسار.

بالمقابل، سيموني إنزاجي يمكنه الاعتماد على الفريق الكامل للمباراة ضد الروسونيري، واختار ماتيو دارميان ليلعب أساسي بدلاً من دينزل دومفريس على اليمين.

وسيلعب صانع الألعاب التركي هاكان كالهان أوغلو مباراته الأولى ضد الروسونيري، ليقود خط وسط إنتر مع مارسيلو بروزوفيتش ونيكولو باريلا، مع مشاركة إيدن دزيكو ولوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

التشكيل الأساسي في مباراة اليوم بين ميلان وإنتر في ديربي ميلانو بالدوري الايطالي

ميلان: تاتاروسانو؛ كالابريا، سيمون كاير، وتوموري، وبالو توري؛ ساندرو تونالي، فرانك كيسي؛ إبراهيم دياز ، كرونيتش، رفائيل لياو؛ زلاتان ابراهيموفيتش.

إنتر: هاندانوفيتش؛ سكرينيار، دي فري، باستوني؛ دارميان، باريلا، بروزوفيتش، كالهانوغلو، بيريسيتش؛ دزيكو، لوتارو مارتينيز.